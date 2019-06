Hermes International : Métamorphose du magasin Hermès rue Stoleshnikov à Moscou

Paris, le 11 juin 2019

MÉTAMORPHOSE DU MAGASIN HERMÈS RUE STOLESHNIKOV À MOSCOU

Hermès annonce la réouverture, le 18 juin 2019, de son magasin situé rue Stoleshnikov dans le centre historique de Moscou. Ce magasin inauguré en 2001 a été rénové et réaménagé afin de créer un espace unique, où le temps peut s'arrêter.

La façade a conservé à l'étage ses fenêtres rectangulaires d'origine et le style architectural d'une maison moscovite. Fidèle à son héritage, ce magasin est conçu comme une maison chaleureuse dotée de salons et d'alcôves confortables. À l'entrée, l'ex-libris en mosaïque, emblématique d'Hermès et inspiré du motif ornant le sol du magasin parisien du faubourg Saint-Honoré, accueille le visiteur. Autour des collections de soie féminine placées au cœur du magasin, les salons aux murs en merisier abritent la maroquinerie et les collections pour homme. L'espace est baigné de lumière naturelle grâce à la double porte d'entrée et à l'agrandissement des vitrines en façade.

Visible depuis l'entrée, un majestueux escalier en noyer s'étire sur toute la hauteur de la baie vitrée, au fond du magasin. Sa rampe en métal cuivré gainée de cuir invite les clients à poursuivre leur découverte des métiers d'Hermès. L'étage, consacré à l'univers féminin, est divisé en plusieurs petits salons intimes. Le parquet en noyer, doté d'un motif à chevrons, évoque celui d'un appartement privé. Comme au rez-de-chaussée, des tapis de laine et soie sur mesure accrochent la lumière.

L'atmosphère générale du magasin est rythmée par une palette chaleureuse de coloris dorés et marron, inspirée par les couleurs des bâtiments moscovites traditionnels. L'alternance des murs laqués et des sols en lave émaillée fait écho aux textures lisses comme le velours et aux tissages métalliques innovants des panneaux de l'espace dédié à la bijouterie.

Rehaussé par sa palette chromatique et ses matériaux, le magasin dévoile les collections foisonnantes d'Hermès et révèle sa liberté de création nourrie par l'excellence de ses savoir-faire.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d'excellence et l'esthétique de la fonction forgent la singularité de la maison d'objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s'attache à conserver l'essentiel de sa production en France au sein de ses 42 manufactures tout en développant son réseau de 310 magasins dans 49 pays. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6egénération. Fondée en 2008, La Fondation d'entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, la biodiversité et la préservation des environnements.

Hermès Moscou

12, Stoleshnikov pereulok 107 031 Moscou - Russie Tél. : +74956203019

Du lundi au dimanche :

11 heures - 21 heures