Hermes International : Réouverture du magasin Hermès de Montpellier

Paris, le 3 octobre 2019

RÉOUVERTURE DU MAGASIN HERMÈS DE MONTPELLIER

Hermès annonce la réouverture, le jeudi 3 octobre 2019, de son magasin de Montpellier, situé dans le centre historique de la ville, à quelques pas de la place de la Comédie. Entièrement réaménagé, cet écrin atypique accueille les collections de la maison parisienne depuis 1989.

Dès l'entrée, le visiteur découvre le foisonnement coloré et généreux de la soie féminine et masculine, des accessoires bijoux et des parfums. Au centre du magasin sont présentés les collections de prêt-à-porter et de chaussures ainsi que les objets pour la maison. Un tapis de mosaïque aux tons blanc, caramel et bronze habille le sol en terrazzo et arbore l'ex-libris emblématique du 24, faubourg Saint-Honoré à Paris. Au plafond, les « Grecques », luminaires en verre moulé conçus pour Hermès en 1925, diffusent une lumière tamisée.

Plus intime, au pied de quelques marches, un salon feutré, orné d'un tapis de laine en dégradé de couleurs, accueille l'horlogerie dans un meuble central en merisier clair. À droite, sur les murs en marmorino beige, des éléments en applique mettent en valeur les collections de maroquinerie et d'équitation, le premier métier d'Hermès. Enfin, sur la gauche, un meuble épouse l'arrondi de la voûte du plafond pour accueillir, tel un écrin, les collections de bijoux.

A la découverte de la liberté de création et des savoir-faire uniques de la maison, ce magasin rénové par l'agence d'architecture parisienne RDAI, propose une véritable immersion au cœur d'Hermès. C'est avec plaisir et enthousiasme qu'il accueillera ses fidèles clients comme ses nouveaux visiteurs.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d'excellence et l'esthétique de la fonction forgent la singularité de la maison d'objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s'attache à conserver l'essentiel de sa production en France au sein de ses 42 manufactures tout en développant son réseau de 310 magasins dans 49 pays. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6egénération. Fondée en 2008, La Fondation d'entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, la biodiversité et la préservation des environnements.

Hermès Montpellier 5, rue Jacques Cœur 34000 Montpellier Tél. 04 67 60 51 61 Du mardi au samedi

De 10 heures à 12h30 et de 14h30 à 19 heures