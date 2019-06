Hermes International : Réouverture du magasin Hermès de Puerto Banús à Marbella

Paris, le 12 juin 2019

RÉOUVERTURE DU MAGASIN HERMÈS DE PUERTO BANÚS À MARBELLA

Hermès a le plaisir d'annoncer la réouverture de son magasin de Puerto Banús à Marbella le 13 juin 2019. Avec ce nouvel espace plus vaste, Hermès réaffirme sa présence dans l'une des destinations touristiques les plus prisées d'Espagne.

Conçu par l'agence d'architecture parisienne RDAI, le magasin se déploie sur deux niveaux. Ses couleurs claires, ses matériaux naturels et ses angles arrondis lui confèrent une architecture épurée.

Le rez-de-chaussée s'habille d'éléments minéraux. En entrant, le visiteur est accueilli par l'ex-libris aux tons bleus inspiré de la mosaïque emblématique du magasin parisien du Faubourg Saint-Honoré, dans un espace éclairé de Grecques,luminaires créés spécialement pour Hermès en 1925. Le sol en marbre andalou Macael s'orne de tapis de mosaïque qui délimitent les deux espaces principaux de ce niveau, où les clients peuvent découvrir l'univers homme, les parfums, la soie et les accessoires bijoux.

l'étage, dont la façade a été rénovée pour adopter un style contemporain, de grandes fenêtres laissent admirer le port andalou de Puerto Banús. Le parquet en chêne se marie harmonieusement aux murs et au plafond blancs, ainsi qu'au mobilier en merisier poli des espaces consacrés à l'univers femme, aux objets pour la maison, aux sacs et à la petite maroquinerie. L'espace dédié à la joaillerie et à l'horlogerie se démarque par ses murs revêtus d'abaca tissé à la main et sa grande baie vitrée qui baigne l'ensemble de lumière naturelle.

Ce magasin offre aux visiteurs une immersion au cœur des collections foisonnantes d'Hermès et révèle la liberté de création de la maison parisienne, nourrie par l'excellence de ses savoir-faire.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d'excellence et l'esthétique de la fonction forgent la singularité de la maison d'objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s'attache à conserver l'essentiel de sa production en France au sein de ses 42 manufactures tout en développant son réseau de 310 magasins dans 49 pays. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6egénération. Fondée en 2008, La Fondation d'entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, la biodiversité et la préservation des environnements.