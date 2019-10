Hermes International : Réouverture du magasin Hermès de Siam Paragon à Bangkok

Paris, le 1eroctobre 2019

RÉOUVERTURE DU MAGASIN HERMÈS DE SIAM PARAGON À BANGKOK

Hermès inaugure le 2 octobre 2019 son magasin rénové dans le centre commercial de Siam Paragon. Cette réouverture confirme les liens étroits que la maison a su tisser avec la Thaïlande, tout en reflétant sa relation durable avec la clientèle locale et les visiteurs du monde entier.

Ouvert en 2006, le magasin Hermès de Siam Paragon est implanté au cœur du quartier commercial de Bangkok, ville effervescente, dotée d'un riche patrimoine culturel et d'un artisanat réputé. Il bénéficie d'un emplacement élégant à l'entrée principale du centre commercial.

L'espace de vente de 277 m² a été entièrement transformé par l'agence d'architecture parisienne RDAI. La façade intérieure en verre a été doublée sur toute sa hauteur par des claustras coulissants en bois, inspirés de l'habitat traditionnel thaïlandais, qui alternent des sections opaques et à claire-voie pour préserver l'intimité des visiteurs, tandis que deux grandes vitrines suscitent la curiosité. À l'intérieur, l'atmosphère chaleureuse offre un contraste apaisant avec l'énergie bouillonnante de l'atrium du centre commercial.

En entrant dans le magasin, le visiteur est accueilli par l'ex-libris Hermès en acier, encastré dans le parquet en bambou couleur caramel, et par les luminaires « Grecques », globes de verre spécialement conçus pour Hermès en 1925. La décoration générale s'inspire de l'artisanat thaïlandais, comme les tentures en soie ou les lambris en Yan Lipao, une fougère grimpante utilisée depuis cent cinquante ans pour la vannerie locale. Leur couleur foncée contraste avec les tons clairs du mobilier en merisier et distille une ambiance chaleureuse. Des tapis jaune safran, orange curcuma et rouge rubis réchauffent encore l'atmosphère du magasin. Autour de l'entrée se déploient la soie, les accessoires bijoux, l'équitation, les objets pour la maison et les parfums. Au centre du magasin, un pavement de mosaïque met en valeur la maroquinerie qui précède les espaces dédiés aux univers femme, homme, horlogerie et bijouterie.

Dans la continuité des deux magasins Hermès ouverts récemment en Thaïlande - IconSiam fin 2018 et Central Phuket Floresta en 2019 -, ce magasin rénové accueille les visiteurs au cœur des collections foisonnantes d'Hermès et révèle une liberté de création nourrie par des savoir-faire d'excellence.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d'excellence et l'esthétique de la fonction forgent la singularité de la maison d'objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s'attache à conserver l'essentiel de sa production en France au sein de ses 42 manufactures tout en développant son réseau de 310 magasins dans 49 pays. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6egénération. Fondée en 2008, La Fondation d'entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, la biodiversité et la préservation des environnements.

Hermès à Siam Paragon

M Floor, 991 Rama I Road

Pathumwan, Bangkok 10330

Thaïlande