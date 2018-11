Hermes International : Réouverture du magasin Hermès de l'avenue George V à Paris

Paris, le 20 novembre 2018

RÉOUVERTURE DU MAGASIN HERMÈS DE L'AVENUE GEORGE-V À PARIS

LE 21 NOVEMBRE 2018

Le 21 novembre 2018, le magasin Hermès du 42, avenue George-V, à Paris, rouvre ses portes après deux ans de travaux. Agrandi et éclairci, il se déploie désormais sur trois niveaux. Un dialogue joyeux entre patrimoine et contemporanéité célèbre cette nouvelle architecture : sur 555 m2, création, savoir-faire et artisanatfrançais s'expriment à travers le foisonnement des collections et des matériaux d'exception.

La façade, d'emblée, interpelle le visiteur. On la doit au chapelier Ernest Motsch qui s'installa icidès1870 et dont le nom, en lettres dorées, s'affiche toujours sur la devanture en bois. Un ouvrageclassé sur lequel l'agence d'architecture RDAI, en charge de la rénovation, est intervenue avecune attention singulière. Les encadrements des vitrines, en acajou, et leurs soubassements, en marbre rouge du Haumont, ont ainsi retrouvé tout leur éclat, tandis que des stores bruns, du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage, rythment graphiquement l'ensemble.

L'entrée principale, agrandie, a été déplacée pour s'installer sur l'avenue George-V. À gauche, lachapellerie, qui dispose d'une entrée indépendante, occupe une nouvelle surface habillée d'un parquet d'ébène et de noyer. Même élégance du côté de la soie, du parfum et de la maroquinerie,dont les sols se parent de marbre gris-bleu aux nuances ocre et de tapis de mosaïque inspirée de celle du magasin du Faubourg Saint-Honoré. Les espaces s'enroulent autour d'un escalier central aux courbes sculpturales. La montée, conçue comme un ruban, dynamise et fluidifie les circulations, grâce à la séparation de l'escalier en deux volées, desservant chacune une aile du bâtiment.

Plus intime, le premier étage a été pensé comme un appartement haussmannien dont on auraitchahuté les codes. Les pièces se succèdent en enfilade et le regard, happé par les nouvellesperspectives qui scandent les volumes, porte loin. Le visiteur embrasse ainsi toute la diversité des créations, du prêt-à-porter femme au prêt-à-porter homme jusqu'à la bijouterie et l'horlogerie.

Il y a là des cheminées ouvragées, des miroirs hauts, des parquets chevronnés, tandis que lespalettes de couleur donnent dans la douce fantaisie. Chez l'homme: un gris bleuté presque mat.

Chez la femme : un rose nacré presque chair. Des teintes sensuelles, imaginées main dans lamain avec l'artiste Pierre Bonnefille, habillent les murs. Au sol, des tapis bleu canard et rougecarmin donnent un accent chaleureux et tonique à l'atmosphère.

Au deuxième étage, l'espace sur mesure Homme à l'architecture rigoureuseainsi qu'un petit sa-lon feutré accueilleront les inspirations et les rêves des visiteurs. Ici, la décoration s'offre des pas de côté, des motifs de feuilles de palmier côtoient des moulures baroques, des teintes mordorées contrastent avec des nuances bleu-vert.

Inventivité en mouvement, amour de la belle ouvrage, esprit de décalage… Le magasin de l'avenue George-V est prêt, à nouveau, à porter les valeurs et la créativité foisonnante de la maison parisienne.

A l'occasion de cette réouverture, une collectionexceptionnelle de sacs et accessoires précieux pour Homme et pour Femme a été réalisée pour célébrer ce magasin.

Hermès42, avenue George-V 75008 Paris

Depuis la fondation d'Hermès en 1837, six générations d'artisans en-treprenants et passionnés contribuent au développement de nou-veaux marchés en transmettant à leurs héritiers le culte de la belle matière, du savoir-faire d'excellence, l'amour des beaux objets faits pour durer, ainsi qu'une volonté constante d'innovation. Hermès estdirigé par Axel Dumas, gérant depuis 2013, Pierre-Alexis Dumas en est le directeur artistique général. Ils sont tous deux membres de la sixième génération de la famille fondatrice. RDAI, agence parisiennedirigée par Denis Montel, assure la conception de l'ensemble desmagasins Hermès dans le monde.L'ensemble des collections

Hermès est aujourd'hui disponible dans 308 magasins exclusifs dansle monde.