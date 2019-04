Hermes International : ouvre un nouveau magasin dans le quartier de Meatpacking à New York

Paris, le 3 avril 2019

OUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN HERMÈS

DANS LE QUARTIER DE MEATPACKING À NEW YORK

Hermès annonce l'ouverture, le 5 avril, d'un nouveau magasin sur Gansevoort Street, au cœur du quartier de Meatpacking à New York. Situé à deux pas de la High Line, il affirme la dynamique commerciale d'Hermès et sa confiance dans le marché américain.

Inspiré du patrimoine industriel environnant, le bâtiment classé a conservé ses ferronneries restaurées et s'habille d'une façade en brique jaune, en harmonie avec les rues pavées du quartier. Entièrement réaménagé, l'espace de vente de 443 m2se répartit sur deux niveaux.

En entrant, le visiteur est accueilli par l'ex-libris en mosaïque aux tons ocre et caramel emblématique du magasin parisien du 24 rue du Faubourg Saint-Honoré. Le merisier gris argent utilisé pour les murs et le mobilier a été sablé pour évoquer l'atmosphère industrielle de Meatpacking. Sa texture est ainsi devenue aussi lisse que le cuir camel et le métal couleur bronze auxquels il est associé.

Le rez-de-chaussée accueille la soie, les cravates, la maroquinerie, les accessoires de mode et les parfums. Au fond, un escalier tournant animé de carrés Hermès conduit au premier étage dont la verrière déverse une cascade de lumière naturelle. Le visiteur y découvre les prêt-à-porter masculin et féminin, la bijouterie, l'horlogerie, l'univers de la maison et les chaussures homme et femme. Les murs du fond sont recouverts de carreaux en lave émaillée qui font écho à la brique jaune pâle de la façade historique.

Àl'occasion de l'ouverture, les installations de la sculptrice Ruby Wescoat animeront les vitrines donnant sur Gansevoort Street.

Cette 36eadresse aux États-Unis célèbre la relation durable qui unit Hermès à ce pays depuis les années 1930. Le nouveau magasin de Meatpacking reflète l'esprit créatif et les multiples cultures de New York.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d'excellence et l'esthétique de la fonction forgent la singularité de la maison d'objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s'attache à conserver l'essentiel de sa production en France au sein de ses 16 manufactures tout en développant son réseau de 310 magasins dans 49 pays. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6ème génération. Fondée en 2008, La Fondation d'entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, la biodiversité et la préservation des environnements.