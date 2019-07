Hermès : croissance de 15% du CA au 1er semestre

23/07/2019 | 08:39

Hermès International dévoile un chiffre d'affaires de 3.284 millions d'euros pour le premier semestre 2019, en progression de 12% à taux de change constants et de 15% à changes courants. La progression dans les magasins du groupe (+13% à changes constants).



La dynamique s'appuie sur une croissance solide de tous les métiers, avec une performance remarquable du métier vêtement et accessoires (+15%), portée par le succès des collections de prêt-à-porter femme et homme, ainsi que des accessoires de mode et des chaussures.



À fin juin, la rentabilité opérationnelle courante devrait être légèrement inférieure au record du premier semestre 2018 (34,5%), l'effet de levier généré par la forte croissance des ventes devant compenser en partie l'impact défavorable des couvertures de change.



