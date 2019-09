Hermès : croissance de 7% du résultat net au 1er semestre

11/09/2019 | 09:01

Hermès dévoile un résultat net consolidé part du groupe de 754 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2019, en croissance de 7% (+15% hors plus-value non courante relative à la cession des murs de l'ancien magasin du Galleria à Hong Kong en 2018).



Le résultat opérationnel courant a augmenté de 15% à 1.144 millions, soit une rentabilité (34,8%) proche du niveau record du premier semestre 2018 (34,9%), pour un chiffre d'affaires de 3.284 millions, en progression de 15% (+12% à taux de change constants).



À moyen terme, 'malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde', le groupe de luxe 'confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux'.



