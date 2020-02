Hermès : croissance de 9% du résultat net annuel

26/02/2020 | 08:48

Hermès dévoile un résultat net part du groupe en hausse de 9% à 1.528 millions d'euros au titre de 2019, mais une rentabilité opérationnelle courante de 34%, en recul de 0,8 point en raison de l'impact défavorable des couvertures de change.



Le chiffre d'affaires de la maison de luxe s'élève à 6.883 millions d'euros, en progression de 15% (+12% à changes constants), 'croissance équilibrée dans tous les métiers et toutes les zones géographiques' selon son gérant Axel Dumas.



Il sera proposé de fixer le dividende pour 2019 à cinq euros par action, dont un acompte de 1,50 euro qui sera versé le 5 mars. À moyen terme, Hermès confirme un objectif de 'progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux'.



