Hermès : dans le vert, un broker en soutien

21/09/2018 | 12:05

Hermès avance de 1,9% à Paris, soutenu par une initiation de couverture chez UBS avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 600 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 9% pour le titre de la maison de luxe.



Qualifiant Hermès de 'meilleure marque dans le luxe', le broker conseille d'acheter le titre sur le potentiel de progression des marges et du rendement des capitaux investis (ROCE) : il se dit supérieur de 8% au consensus de BPA pour 2020.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.