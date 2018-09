Hermès dégage une marge opérationnelle record au 1er semestre

Alors que des inquiétudes ont émergé concernant l'évolution de la demande chinoise, liées notamment à la baisse de la Bourse de Shanghai et des prix de l'immobilier, Axel Dumas a confirmé lors d'une conférence téléphonique avec la presse ne percevoir, à ce jour, "aucun changement" dans la demande en Chine où Hermès connaît une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années.

Le sellier a vu son résultat opérationnel courant progresser de 6% à 985 millions d'euros et sa rentabilité opérationnelle augmenter de 0,2 point au record de 34,5%.

Il avait déjà fait état, le 20 juillet, d'une croissance organique de ses ventes de 11,2% sur les six premiers mois de l'année, tirée notamment par la division vêtements et accessoires et le succès du prêt-à-porter et des chaussures.

Axel Dumas a également qualifié de "très bons" les résultats du nouveau site internet européen d'Hermès, relancé au premier trimestre 2018 - après la refonte du site américain en 2017 - précisant que 80% des acheteurs en ligne était de nouveaux clients de la griffe.

Le résultat net consolidé part du groupe progresse de 17% à 708 millions d'euros et la trésorerie nette atteint 2,71 milliards d'euros au 30 juin.

Le titre Hermès, qui a intégré l'indice CAC 40 le 18 juin, signe une progression de 20% à 533,80 euros depuis le début de l'année et ses multiples de valorisation demeurent de loin les plus élevés du secteur, à 38,50 fois les résultats estimés pour 2019, contre 20,68 pour LVMH et pour 17,82 pour Kering.

Elle avait atteint un sommet à 609,45 euros le 31 mai, dans l'anticipation de son entrée dans l'indice phare de la Bourse.

Hermès a également confirmé son objectif "ambitieux" de progression de son chiffre d'affaires à taux de changes constants à moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires.

(Pascale Denis, édité par Matthieu Protard)

