Hermès: la Chine tire la croissance au 2e trimestre

Paris (awp/afp) - Le groupe de luxe Hermès a poursuivi sa trajectoire de croissance au deuxième trimestre, ses ventes atteignant 1,67 milliard d'euros grâce au succès de sa maroquinerie et à une dynamique toujours "très favorable" en Asie, tout particulièrement en Chine.

Pour les mois d'avril, mai et juin, le chiffre d'affaires du sellier-maroquinier progresse de 14,7% sur un an en données publiées, et de 12,3% en données organiques, selon le communiqué publié mardi.

Cette performance est supérieure aux consensus compilés par les agences Factset et Bloomberg, qui tablaient respectivement sur 1,63 et 1,65 milliard d'euros.

Sur les six premiers de l'année, les ventes atteignent 3,28 milliards d'euros, soit une progression organique de 12%.

Saluant un "chiffre d'affaires très solide", le directeur financier Eric du Halgouët a estimé que cette performance "reflète la poursuite d'un très bon début d'année", lors d'une conférence téléphonique.

Il a mis en avant "une croissance sans rupture de tendance avec les trimestres précédents, avec des évolutions homogènes, dans toutes les régions et dans la plupart des métiers", alors que "le contexte mondial reste incertain", a-t-il souligné.

L'Asie (hors Japon) progresse ainsi de 18,6% sur le trimestre, "une performance remarquable" pour Hermès qui salue "la dynamique très favorable en Chine continentale, et une progression à deux chiffres dans toute les autres pays de la zone".

Le groupe indique d'ores et déjà que sa rentabilité opérationnelle - qui sera publiée en septembre - "devrait être légèrement inférieure au niveau record publié au premier semestre 2018" qui était de 34,5%. Un recul modeste rendu possible "grâce à l'effet de levier généré par la forte croissance des ventes, qui devrait compenser en partie l'impact défavorable des couvertures de change".

Au cours de l'exercice 2018, le groupe - entrée au CAC 40 il y a un peu plus d'un an - avait engrangé des résultats record, avec des ventes atteignant 5,96 milliards d'euros et un bénéfice net totalisant 1,4 milliard d'euros.

