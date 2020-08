Hermès : les prévisions de résultats d'un analyste

03/08/2020 | 12:54

Crédit Suisse ajuste ses prévisions sur l'année 2020 sur les ventes organiques à -13% contre -9% précédemment et réduit de 14% son résultat opérationnel sur 2020 à 1,6 milliard d'euros.



' Nos estimations sur le résultat opérationnel pour les exercices 2021 et 2022 diminuent de 3% en moyenne en grande partie en raison des devises. Nos chiffres de ventes organiques et de résultat opérationnel sur 2022 se situent 17% et 11% au-dessus des niveaux de 2019 ' rajoute Crédit Suisse.



' Nous prévoyons -6% sur les ventes organiques au 3ème trimestre et + 2% au 4ème trimestre 2020. La marge opérationnelle devra revenir proche des niveaux de 2019 d'ici 2022 '.



Crédit Suisse relève son objectif de cours à 700 E (contre 660 E) mais confirme son conseil neutre sur la valeur.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.