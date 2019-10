Hermès : ouverture prochaine d'une boutique à Varsovie

11/10/2019 | 16:37

Le groupe Hermès annonce ce vendredi l'ouverture, le 28 novembre, de sa première adresse polonaise, à Varsovie, capitale du pays.



'Le magasin est situé au rez-de-chaussée de l'emblématique hôtel Europejski, aux abords du coeur historique de la ville. Cette inauguration ouvre une nouvelle page dans l'histoire de la maison parisienne tout en affirmant sa présence en Europe centrale. Cette nouvelle adresse permettra aux clients polonais et aux visiteurs de tous pays de découvrir la grande diversité des métiers et des savoir-faire Hermès', précise la maison de luxe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.