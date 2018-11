Hermès poursuit sur sa lancée au 3e trimestre

Paris (awp/afp) - Hermès a poursuivi sur sa lancée au troisième trimestre, toujours porté par le succès de ses sacs et de son prêt-à-porter, le sellier-maroquinier se disant "optimiste pour l'avenir" et affirmant ne pas constater de changement de rythme en Chine.

Le groupe de luxe, entré au CAC 40 en juin dernier, a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires trimestriel de 1,46 milliard d'euros (1,67 milliard de francs suisses), supérieur au consensus établi par l'agence Factset qui tablait sur 1,44 milliard.

Sa croissance s'établit à 9,4% sur un an, en données publiées. En organique, elle s'affiche à 9,6%, soit en léger ralentissement par rapport aux premier et deuxième trimestres qui affichaient respectivement des croissances de 10,8% et 11,6%.

"Hermès a réalisé une croissance très solide sur les neuf premiers mois de l'année, dans toutes les régions. Forts de notre histoire et de nos succès, nous sommes optimistes pour l'avenir", s'est félicité le président Axel Dumas, dans le communiqué d'annonce des résultats.

A la Bourse de Paris, le titre s'affichait en hausse de 0,56% à 09h05, à 505 euros, dans un marché en progression de 0,49%.

La division Maroquinerie-Sellerie - coeur de métier représentant la moitié du chiffre d'affaires - totalise 2,1 milliards d'euros de ventes, en croissance de 9%, "en ligne avec l'objectif annuel", souligne le groupe célèbre pour ses carrés de soie et ses sacs Birkin et Kelly.

Il rappelle que "l'augmentation des capacités de production se poursuit, avec la montée en puissance de la manufacture de l'Allan (Franche-Comté) inaugurée en avril, et le lancement des maroquineries de Guyenne et de Montereau dont l'achèvement est prévu à l'horizon 2020".

L'activité Vêtement et Accessoires bondit de 15%, grâce à une "forte demande" pour le prêt-à-porter ainsi que pour les accessoires de mode et les chaussures.

Poursuite de la croissance en Chine

De son côté, la division Soie et Textiles progresse de 4%, tandis que les Parfums enregistrent une hausse de 9% du chiffre d'affaires et l'Horlogerie 8%.

Pour l'ensemble des activités, Axel Dumas a mis en avant une "croissance particulièrement saine, basée sur une croissance en volume, avec peu d'effet prix", lors d'une conférence téléphonique.

Sur le trimestre, toutes les régions évoluent favorablement, l'Asie (hors Japon) "poursuivant sa forte progression en Chine continentale et dans l'ensemble de la zone", avec +11,7% sur trois mois et +13,8% sur neuf mois.

"Nous ne constatons pas de changement de rythme en Chine à ce stade", a tenu à préciser Axel Dumas, en allusion aux craintes d'un ralentissement des ventes en Chine sur fond de tensions commerciales avec les Etats-Unis, qui ont chahuté en Bourse les valeurs du luxe ces dernières semaines.

Le groupe ne donne pas de perspectives chiffrées, mais indique qu'"à moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, il confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux".

"Nous restons vigilants et nous ne tenons rien pour acquis", a tenu à ajouter Axel Dumas.

En 2017, le groupe avait battu tous les records avec notamment une rentabilité au plus haut, la marge opérationnelle s'établissant à 34,6% des ventes. Il avait également annoncé, au titre de l'exercice 2017, le versement d'un dividende "exceptionnel" de 5 euros, en sus du dividende ordinaire de 4,10 euros.

afp/buc