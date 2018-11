Hermès : rouvre son magasin avenue George-V

20/11/2018 | 17:12

Le groupe annonce que le magasin Hermès du 42, avenue George-V, à Paris rouvre ses portes demain après deux ans de travaux. Le magasin se déploie désormais sur trois niveaux sur 555 m2. C'est l'agence d'architecture RDAI qui était en charge de la rénovation.



L'entrée principale, agrandie, a été déplacée pour s'installer sur l'avenue George-V. A gauche, la chapellerie, qui dispose d'une entrée indépendante, occupe une nouvelle surface habillée d'un parquet d'ébène et de noyer.



' Même élégance du côté de la soie, du parfum et de la maroquinerie, dont les sols se parent de marbre gris-bleu aux nuances ocre et de tapis de mosaïque inspirée de celle du magasin du Faubourg Saint-Honoré ' indique le groupe.



A l'occasion de cette réouverture, une collection exceptionnelle de sacs et accessoires précieux pour Homme et pour Femme a été réalisée pour célébrer ce magasin.



