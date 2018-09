Hermès : une rentabilité record au 1er semestre

12/09/2018 | 09:21

La rentabilité opérationnelle d'Hermès International a atteint un niveau record au 1er semestre, dévoile ce matin le groupe de luxe dont le titre est intégré depuis le 18 juin dans l'indice CAC 40.



Publié le 20 juillet dernier, le CA semestriel de 2,85 milliards d'euros ressortait en hausse de 5% en données publiées, et de 11% à changes constants.



Dévoilé ce matin, le résultat opérationnel courant correspondant progresse de 6% à 985 millions et porte la marge au niveau record de 34,5%, soit 20 points de base de mieux qu'un an plus tôt. La direction évoque 'une croissance particulièrement saine et (...) l'impact relutif du change'.



En ajoutant une plus-value de cession immobilière par essence non récurrente de 53 millions, l'agrégat atteint 1.037 millions. Le bénéfice net semestriel prend globalement 17% à 708 millions.



Hermès confirme enfin ses prévisions annuelles non chiffrées de 'progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux'.





