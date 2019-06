Hermès : va créer 130 emplois dans le Limousin

20/06/2019 | 17:24

Le groupe Hermès annonce ce jour la création de 130 emplois sur la commune de Saint-Junien, dans le Limousin.



'La ganterie maroquinerie de Saint-Junien déménagera dans une friche industrielle entièrement réhabilitée en bord de Vienne à l'horizon 2022. Ce bâtiment voisin du site actuel, d'une surface de 5000 m², accueillera à terme 260 artisans maroquiniers et gantiers (soit 130 de plus qu'actuellement, NDLR) pour soutenir la croissance des ventes des objets en cuir de la maison', explique le groupe de luxe.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.