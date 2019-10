Hermès : va ouvrir une nouvelle maroquinerie dans les Ardennes

04/10/2019 | 17:34

Hermès annonce l'implantation d'une nouvelle maroquinerie à l'horizon 2022 sur les communes de Tournes et Cliron (Ardennes).



Le groupe va créer 250 emplois dans le cadre de cette nouvelle usine qui sera située au sein du parc d'activité de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes.



Avec ces deux maroquineries, le pôle ardennais d'Hermès comptera à terme plus de 500 artisans. Il devient le sixième pôle maroquinier du Groupe après ceux de Paris-Val-de-Seine, de Normandie, de Franche-Comté, du Sud-Ouest et de la région Savoie-Dauphiné.



' Depuis 2010, Hermès a ouvert neuf maroquineries et a recruté plus de 2 100 artisans portant à plus de 3 400 le nombre de selliers-maroquiniers ' indique le groupe.



' Avec les ouvertures prochaines des maroquineries de Guyenne (Gironde - 2020), de Montereau (Seine-et-Marne - 2021) et de Louviers (Eure - 2021), la nouvelle maroquinerie des Ardennes deviendra le 21e site de production d'Hermès Maroquinerie Sellerie. Ils sont tous situés en France ' rajoute Hermès.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.