La valeur du jour à Paris HERMES : les résultats progressent encore malgré Hong Kong

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En net repli à l'ouverture, Hermès n'abandonne plus que 0,47% à 637 euros. Le groupe de luxe a dévoilé ce matin des résultats semestriels solides, mais semble-t-il pas assez pour soutenir un titre jugé très cher. L'action est valorisée 40,3 fois ses bénéfices estimés pour 2020, contre 23,5 pour LVMH par exemple. Par ailleurs, la société a dressé un panorama rassurant de ses activités en Chine. Si elle a été pénalisée cet été par les manifestations de Hong Kong, la vigueur de la demande en Chine continentale a largement compensé le manque à gagner.Hermès a réalisé au premier semestre 2019 un résultat net en hausse de 6,8% à 754 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a progressé de 14,9% à 1,144 milliard, faisant ressortir une marge de 34,8% contre le niveau record de 34,9% au premier semestre 2018. Le chiffre d'affaires, déjà publié fin juillet s'est établi à 3,284 milliards, en croissance organique de 12%.En termes de perspective, Hermès s'est gardé comme à l'habitude, de communiquer de prévisions chiffrées. Le fabricant de sacs Kelly s'est contenté d'indiquer qu'à moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux".Dans une étude publiée ce matin consacrée au secteur européen du luxe, Goldman Sachs a maintenu sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 498 euros sur Hermès. Le broker estime que l'environnement est devenu moins favorable au luxe au second semestre. Il s'attend ainsi à ce que le sellier n'enregistre qu'une croissance organique de 7,5% au troisième trimestre et 7,4% au quatrième trimestre en raison des tensions géopolitiques.