Hertz : nomination d'un nouveau CEO

18/05/2020 | 15:51

Hertz annonce la nomination de Paul Stone comme nouveau directeur général (CEO) et membre du conseil d'administration, avec prise d'effet immédiate, en remplacement de Kathryn Marinello, qui restera conseillère pendant un an pour une transition en douceur.



Paul Stone était dernièrement directeur des activités de distribution en Amérique du Nord. Il a rejoint le groupe en mars 2018 pour prendre la tête de ses activités de location de voitures nord-américaines, qui couvrent environ 4.500 points de ventes et 27.000 employés.



