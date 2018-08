Hertz : changement de directeur financier

21/08/2018 | 11:17

Hertz Global Holdings a fait part lundi soir de la démission de son directeur financier (CFO) Thomas Kennedy, pour 'entamer un nouveau chapitre de sa carrière' après quatre années et demie, et son remplacement par Jamere Jackson à partir du 10 septembre.



Jusqu'à présent directeur financier de Nielsen Holdings de mars 2014, Jamere Jackson supervisera donc l'ensemble des aspects financiers du groupe de location de véhicules, y compris la comptabilité, la fiscalité et l'audit interne.



En attendant son arrivée le mois prochain, la directrice comptable Robin Kramer prend les fonctions de directeur financier de Hertz à titre temporaire. Elle est membre de l'équipe de direction financière depuis mai 2014.



