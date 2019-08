HPE : Credit Suisse reste à 'sous-performance'

28/08/2019 | 14:41

Credit Suisse réitère son opinion 'sous-performance' et son objectif de cours de 12 dollars sur Hewlett Packard Enterprise (HPE) après la publication par le groupe de services informatiques de résultats de troisième trimestre jugés 'mitigés'.



Le bureau d'études note que la détérioration des revenus a été plus que contrebalancée par une expansion notable de la marge, permettant au BPA ajusté, à 45 cents, de battre de cinq cents le consensus de marché.



'Si la valorisation est peu exigeante, nous pensons qu'il sera difficile pour le titre de se revaloriser en l'absence d'une amélioration soutenue des revenus', estime-t-il, se disant 'prudent quant à l'environnement des dépenses d'entreprises en serveurs et stockage'.



