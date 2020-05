HEWLETT PACKARD : ENTREPRISE lance un plan d'économies de 1 milliard

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hewlett Packard Enterprise a annoncé un plan d'économies de 1 milliard de dollars (800 millions de dollars en net) et une baisse de salaire de ses dirigeants en raison de l'impact du Covid-19 à l'occasion de la publication de ses comptes du deuxième trimestre. Le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises précise que ce plan sera mis en œuvre sur trois ans, jusqu'à l'exercice fiscal 2022. Il lui en coutera entre 1 et 1,3 milliard de dollars au cours des 3 prochaines années.Par ailleurs, le salaire de base du Directeur général et de chaque Vice-président exécutif sera réduit de 25%. Les administrateurs connaîtront, eux, une baisse de 25% de la part des honoraires annuels de 100 000 à laquelle ils ont droit pendant la période courant du 1er juillet à la clôture de l'exercice.Au deuxième trimestre, clos fin avril, Hewlett Packard Enterprise a essuyé une perte de 819 millions de dollars, soit -64 cents par action, contre un bénéfice net de 419 millions de dollars ou 30 cents par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 22 cents, soit 8 cents de moins que le consensus de FactSet.Le chiffre d'affaires d'HPE a reculé de 16% à 6 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 6,33 milliards. Il a baissé de 15% à taux de change constants.La firme technologique américaine avait retiré ses objectifs 2020 le 6 avril en raison du Coronavirus et indique qu'elle ne fournira pas de guidance pour le troisième trimestre.