HEWLETT PACKARD ENTREPRISE : le bénéfice par action ajusté dépasse les attentes

Hewlett Packard Enterprise a publié un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, de l’exercice 2018, le groupe américain spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a essuyé une nette de 757 millions de dollars, soit - 52 cents par action, contre un bénéfice net de 524 millions de dollars, ou 29 cents par action, un an plus tôt. Les comptes ont été pénalisés à hauteur de 1,4 milliard de dollars par l’impact de la réforme fiscale américaine.Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 45 cents, soit 2 cents de plus que le consensus Zachs.Le chiffre d'affaires d'HPE a progressé de 4% à 7,9 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 7,854 milliards. Il a augmenté de 3% à taux de change constants.La société issue de la scission de l'ex-HP a maintenu sa prévision d'un bénéfice par action ajuté compris entre 1,51 dollar et 1,61 dollar pour le nouvel exercice, ce qui représente en moyenne une croissance de 8%. Wall Street vise 1,59 dollar.