HEWLETT PACKARD : ENTREPRISE plus optimiste sur ses profits, mais les revenus déçoivent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hewlett Packard Enterprise a publié un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes et relevé ses objectifs annuels. Au deuxième trimestre, clos fin avril, de l’exercice 2019, le groupe américain spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a enregistré un bénéfice net en baisse de 46% à 419 millions de dollars, soit 30 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 42 cents, soit 5 cents de plus que le consensus. Le chiffre d'affaires d'HPE a reculé de 4,3% à 7,15 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 7,4 milliards.Il a baissé de 2% à taux de change constants.La société issue de la scission de l'ex-HP prévoit désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 1,62 et 1,72 dollar par action contre de 1,56 à 1,66 dollar auparavant.Elle vise cependant toujours un free cash flow compris entre 1,4 et 1,6 milliards de dollars, en progression de 35%.