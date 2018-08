HP Enterprise : dépasse les attentes au 3e trimestre

29/08/2018 | 09:56

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a dévoilé mardi soir un bénéfice par action ajusté doublé à 44 cents au titre de son troisième trimestre comptable, dépassant ainsi de sept cents l'estimation moyenne des analystes.



Le groupe de services informatiques -issu de la scission de Hewlett Packard en 2015- a vu sa marge opérationnelle ajustée augmenter de 2,7 points à 9,6%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 3,5% à 7,8 milliards de dollars (+1% hors effets de changes).



Fort de ces performances, HPE vise désormais un BPA ajusté entre 1,50 et 1,55 dollar pour l'ensemble de son exercice 2017-18, à comparer à une fourchette cible qui allait de 1,40 à 1,50 dollar il y a trois mois.



