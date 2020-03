HPE : BPA ajusté conforme aux attentes au 1er trimestre

04/03/2020 | 08:48

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a dévoilé mardi soir un BPA ajusté en hausse de 5% à 44 cents au titre de son premier trimestre 2019-20, en ligne avec le consensus de marché, ainsi qu'avec sa propre fourchette cible qui allait de 42 à 46 cents.



Il a vu sa marge brute ajustée s'améliorer de 2,1 points à 33,2%, pour un chiffre d'affaires en baisse de 8% à 6,9 milliards de dollars (-7% à changes constants), pénalisé par les incertitudes de marché, ainsi que par des contraintes d'approvisionnement et de production.



Le groupe informatique maintient sa prévision pour l'exercice 2019-20 d'un BPA ajusté entre 1,78 et 1,94 dollar, mais révise sa perspective de free cash-flow à 1,6-1,8 milliard de dollars pour tenir compte des perturbations actuelles de la chaine logistique.



