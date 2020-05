HPE : BPA sous les attentes au 2e trimestre

22/05/2020 | 09:10

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté presque divisé par deux à 22 cents au titre de son deuxième trimestre 2019-20, manquant de sept cents le consensus de marché, avec une marge opérationnelle ajustée en repli de 2,8 points à 6,1%.



Le groupe informatique a vu sa marge brute ajustée se tasser de 0,2 point à 32%, pour un chiffre d'affaires en baisse de 16% à six milliards de dollars (-15% à changes constants), 'pénalisé par des contraintes logistiques et des retards d'acceptations de clients'.



Après avoir retiré ses objectifs annuels début avril, HPE fait part d'un plan d'optimisation de coûts et de priorisation des investissements sur trois ans, dont il attend des économies nettes à un rythme annualisé d'au moins 800 millions de dollars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.