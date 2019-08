HPE : bien orienté après ses trimestriels

28/08/2019 | 15:49

Hewlett Packard Enterprise (HPE) grimpe de 3,6% en début de séance à Wall Street, au lendemain d'un relèvement de sa fourchette cible annuelle de BPA ajusté à entre 1,72 et 1,76 dollar, et non plus entre 1,62 et 1,72 dollar.



Sur son troisième trimestre, la détérioration des revenus (-7% à 7,2 milliards de dollars) a été plus que contrebalancée par une expansion de la marge opérationnelle ajustée (+0,8 point à 9,9%), permettant au BPA ajusté, à 45 cents, de battre de cinq cents le consensus.



'Si la valorisation est peu exigeante, nous pensons qu'il sera difficile pour le titre de se revaloriser en l'absence d'une amélioration soutenue des revenus', tempère Credit Suisse, qui réitère son opinion 'sous-performance' et son objectif de cours de 12 dollars.



