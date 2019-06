HPE : le fondateur de CrowdStrike rejoint le conseil

25/06/2019 | 13:24

HPE (Hewlett Packard Enterprise) annonce la nomination comme membre de son conseil d'administration de George Kurtz, directeur général et co-fondateur de la société de cyber-sécurité du cloud CrowdStrike, nomination qui prend effet immédiatement.



Avant d'avoir fondé CrowdStrike en 2011, il a occupé les fonctions de directeur technologique de l'éditeur de logiciels anti-virus McAfee. Auparavant, il a créé Foundstone, entreprise de sécurité de l'information rachetée par McAfee en 2004.



George Kurtz apportera à HPE son expertise technique dans le cloud, l'intelligence artificielle, le big data et la cyber-sécurité, domaines qui sont tous les grandes priorités du moment pour le groupe de services informatiques.



