HPE : relèvement des objectifs annuels

28/08/2019 | 09:13

Fort d'un troisième trimestre comptable supérieur à ses attentes, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a relevé mardi soir sa fourchette cible de BPA ajusté pour 2018-19 : elle l'anticipe désormais entre 1,72 et 1,76 dollar, et non plus entre 1,62 et 1,72 dollar.



Le groupe de services informatiques -issu de la scission de Hewlett Packard en 2015- a réalisé sur le trimestre écoulé un BPA ajusté en hausse de 7% à 45 cents, dépassant ainsi sa fourchette cible qui allait de 40 à 44 cents.



HPE a vu sa marge opérationnelle ajustée augmenter de 0,8 point à 9,9%, pour un chiffre d'affaires en baisse de 7% à 7,2 milliards de dollars (-3% en excluant la vente de serveurs tier-1 et à changes constants).



