Hewlett Packard : Agenda economique du mardi 28 août

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS : - 08h45 Enquête de conjoncture auprès des ménages / août - Université du Medef (également mercredi) Le programme : https://bit.ly/2vZEK3s FRANCFORT : - 10h00 Masse monétaire M3, crédit au secteur privé en zone euro / juillet WASHINGTON : - 15h00 Indice des prix immobiliers S&P Case-Shiller / juin - 16h00 Indice de confiance du consommateur / août NEW YORK : - Tiffany / résultats du T2 (avant Bourse) - Hewlett Packard Enterprise / résultats du T3 (avant Bourse) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

