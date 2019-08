Hewlett Packard Enterprise : rachat des actifs de MapR

05/08/2019 | 17:58

Le spécialiste américain des serveurs et réseaux pour entreprises Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé lundi l'acquisition des actifs de MapR, une plateforme de convergence des données.



Le périmètre de l'opération inclut les technologies développées par MapR, sa propriété intellectuelle, ainsi que son expertise en matière d'intelligence artificielle, d'apprentissage des machines et de gestion des données analytiques.



MapR est une plate-forme de données convergente qui prend en charge tous les environnements 'cloud' et qui associe les logiciels libres Hadoop et de Spark, tout en fournissant des fonctionnalités de stockage.



HPE indique que l'opération lui permettra de renforcer son offre d'optimisation des tâches pour les processus stratégiques liés au 'big data'.



