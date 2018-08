La valeur du jour à Wall Street - HEWLETT PACKARD ENTREPRISE au sommet du S&P 500

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hewlett Packard Enterprise s’est emparé de la première place de l’indice S&P 500, avec un gain de 3,94% à 17,40 dollars, à la faveur de résultats trimestriels solides. Le groupe américain spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a annoncé le départ de son directeur financier Tim Stonesifer à la fin de l’exercice fiscal en octobre et son remplacement par Tarek Robbiati, qui exerçait la même fonction chez l’opérateur télécoms, Sprint.Au troisième trimestre, clos fin juillet, de l'exercice 2018, Hewlett Packard Enterprise a dégagé un bénéfice net de 461 millions de dollars, soit 29 cents par action, contre une perte de 165 millions de dollars, ou 10 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 44 cents, soit 7 cents de plus que le consensus.Le chiffre d'affaires d'HPE a progressé de 4% à 7,76 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 7,68 milliards. Il a augmenté de 1% à taux de change constants.La société issue de la scission de l'ex-HP vise pour l'ensemble de l'exercice 2018 un bénéfice par action ajusté compris entre 1,50 et 1,55 dollar. Au dernier trimestre, il est anticipé entre 39 et 44 cents alors que Wall Street vise 42 cents.