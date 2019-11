La valeur du jour à Wall Street - HEWLETT PACKARD ENTREPRISE flanche : les revenus reculent plus qu'anticipé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hewlett Packard Enterprise (-7,99% à 7,06 dollars) est relégué à l’avant dernière place de l’indice S&P 500, ses revenus étant ressortis sous les attentes pour le quatrième trimestre d’affilée. Facteur aggravant, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a déçu au niveau de ses trois principaux segments, fait remarquer Credit Suisse. Ce dernier a confirmé son opinion Sous-performance tandis que JPMorgan reste neutre.Au quatrième trimestre, clos fin octobre, Hewlett Packard Enterprise a généré un bénéfice net de 480 millions de dollars, soit 36 cents par action, contre une perte nette de 757 millions de dollars ou -52 cents par action un an auparavant.Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 49 cents, soit 3 cents de mieux que le consensus.Le chiffre d'affaires d'HPE a reculé de 9% à 7,2 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 7,4 milliards. Il a baissé de 7% à taux de change constants et hors effets de périmètre." La direction a décrit les perspectives de revenus comme étant stables et a demandé aux investisseurs de se concentrer sur les investissements de l'entreprise, orientés vers les services et la génération de flux de trésorerie ", a rapporté JPMorgan.La société issue de la scission de l'ex-HP prévoit toujours un bénéfice par action ajusté compris entre 1,78 et 1,94 dollar pour l'exercice 2020, dont de 42 à 46 cents au premier trimestre. Le marché cible respectivement 1,85 dollar et 42 cents. Elle a également maintenu sa prévision d'un free cash flow situé entre 1,9 et 2,1 milliards de dollars.