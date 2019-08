La valeur du jour à Wall Street - HEWLETT PACKARD ENTREPRISE : la priorité accordée aux solutions les plus rentables a payé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au sein d’un marché morose, Hewlett Packard Enterprise se distingue à la hausse à la faveur du deuxième relèvement de ses objectifs annuels depuis le début de l’année. L’action du groupe américain spécialisé dans les matériels et services informatiques progresse de 2,55% à 13,25 dollars, se classant ainsi parmi les plus fortes progressions de l’indice S&P 500. La société issue de la scission de l'ex-HP prévoit désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 1,72 et 1,76 dollar par action contre de 1,62 à 1,72 dollar auparavant.Elle vise cependant toujours un free cash flow compris entre 1,4 et 1,6 milliards de dollars, en progression de 35%.Au troisième trimestre, clos fin juillet, de l'exercice 2019, Hewlett Packard Enterprise a essuyé une perte nette de 27 millions de dollars, soit - 2 cents par action, contre un bénéfice net de 451 millions de dollars ou 29 cents par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 45 cents, soit 5 cents de plus que le consensus FactSet.Selon JPMorgan, HPE a bénéficié d'une évolution de son mix d'activités vers des produits et des services (Greenlake) mieux margés, mais également de la baisse des prix des composants.Les revenus sont en effet ressortis légèrement sous les attentes. Le chiffre d'affaires d'HPE a reculé de 7% à 7,217 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 7,275 milliards. Il a baissé de 3% à taux de change constants et hors effets de périmètre. Les ventes avaient reculé de 4% et de 2% au cours des deux trimestres précédents.