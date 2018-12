La valeur du jour à Wall Street - HEWLETT PACKARD ENTREPRISE résiste à la baisse des marchés grâce à ses résultats

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au sein de marchés américains mis à mal par l'arrestation au Canada de la directrice financière du groupe technologique chinois Huawei, Hewlett Packard Enterprise se distingue favorablement. L’action du groupe américain spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises gagne 6,54% à 16,025 dollars, soit la plus forte progression de l’indice S&P500. Hewlett Packard Enterprise a présenté hier soir des résultats meilleurs que prévu et des perspectives en ligne.Au quatrième trimestre, clos fin octobre de l'exercice 2018, le groupe a pourtant essuyé une perte de 757 millions de dollars, soit - 52 cents par action, contre un bénéfice net de 524 millions de dollars, ou 29 cents par action, un an plus tôt. Les comptes ont été pénalisés à hauteur de 1,4 milliard de dollars par l'impact de la réforme fiscale américaine. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 45 cents, soit 2 cents de plus que le consensus Zachs.Le chiffre d'affaires d'HPE a progressé de 4% à 7,9 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 7,854 milliards. Il a augmenté de 3% à taux de change constants.La société issue de la scission de l'ex-HP a maintenu sa prévision d'un bénéfice par action ajuté compris entre 1,51 dollar et 1,61 dollar pour le nouvel exercice, ce qui représente en moyenne une croissance de 8%. Wall Street vise 1,59 dollar. Sur les trois premiers mois, le groupe technologique vise un bénéfice par action situé entre 33 et 37 cents, là où le marché anticipe 35 cents.