Hexagon : Affectée par la guerre commerciale

Hexagon, spécialisée dans les technologies de positionnement géospatial et industriel, s'inquiète des conséquences de la guerre commerciale sino-américaine sur son activité en Chine.Le 5 juillet, la société a publié un communiqué expliquant qu'elle avait connu un développement de ses activités beaucoup plus faible que prévu en Chine au mois de juin alors que sur les autres marchés, la demande est restée conforme à ses attentes. Elle explique ce ralentissement par les incertitudes géopolitiques persistantes et à leurs effets sur le commerce mondial.Selon ses premières estimations, son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2019 s'établit à environ 975 millions d'euros, correspondant à une croissance organique de -1% pour le groupe. Hexagon assure toutefois avoir pris les mesures nécessaires – comme une réduction significative de ses effectifs - pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés d'ici 2021.Les résultats du Q2 2019 seront publiés le 26 juillet à 9h, heure de Paris.