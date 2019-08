Hexaom : Portzamparc très positif avec les commandes

07/08/2019 | 09:25

Le bureau d'études Portzamparc confirme son conseil d'achat sur le constructeur et rénovateur de maisons individuelles Hexaom, ex-Maisons France Confort. L'objectif est de 55 euros et dépasse ainsi de plus de 60% le cours actuel de la valeur.



Certes, les ventes ont reculé de 1,8% au 2ème trimestre, à 216,7 millions d'euros, mais les analystes redoutaient une baisse un peu plus prononcée (- 2,4%). Surtout, 'la bonne nouvelle de cette publication se situe dans les carnets de commandes du groupe', souligne Portzamparc, avec + 10% environ, en volume comme en valeur, pour la branche dédiée aux maisons individuelles, qui concentre plus de 85% du CA.



'Le titre s'échange toujours nettement sous ses multiples moyens 10 ans (...) et, du fait d'une bonne visibilité sur l'exercice et un début dynamique en 2020, devrait bénéficier selon nous d'un rerating', pronostiquent les spécialistes.





