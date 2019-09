Hexaom : Portzamparc un peu déçu mais toujours acheteur

19/09/2019 | 09:37

Certes, selon les analystes de Portzamparc, les comptes semestriels dévoilés par Hexaom (ex-Maisons France Confort) sont ressortis 'nettement en dessous' des attentes. Mais si l'objectif de cours est raboté de 55 à 52 euros, le conseil d'achat est maintenu.



Le groupe immobilier a en effet dégagé un résultat opérationnel semestriel de 10,4 millions d'euros là où Portzamparc anticipait près de 19 millions. En cause : la sous-estimation du coût du centenaire du groupe, 'la dégradation de la rentabilité sur la rénovation BtoB et BtoC', mais aussi celle de l'activité de construction de maisons individuelles.



En conséquence, et malgré le rattrapage attendu au second semestre, les analystes ramènent de 4,9 à 4,1% leur estimation de marge pour Hexaom pour 2019. Attention cependant à la rentabilité de la construction de maisons individuelles, avertissent les spécialistes.



Cela étant, 'le titre reste toutefois nettement en dessous de ses multiples moyens de valorisation', indique Portzamparc, qui anticipe toujours une réappréciation, notamment avec le BtoB et Hibana (maisons individuelles en Ile-de-France).





