Chiffre d'affaires 2019 : Objectifs atteints – Chiffre d'affaires 2019 en hausse de 4,6% à 840,8 M- Bonne dynamique commerciale et renforcement d'une position d'acteur global – Acquisition de la societe Toits de FranceFichier pdf - 335,77 KB

Communiqué de presse

Le segment B2B affiche des prises de commandes cumulées au 31 décembre 2019 en progression de 52,5% à 162,6 M€ contre 106,6 M€ pour la même période de 2018. Au dernier trimestre, les ventes ont plus que doublé pour représenter 71 M€. Le segment BtoC a connu, comme attendu, un rebond de +18,1 % au deuxième semestre. Sur l'ensemble de l'année, ses ventes s'inscrivent à 48,1 M€, en repli limité de 3% par rapport à 2018.

Amélioration de la rentabilité sur le second semestre 2019 et tendances favorables pour 2020

Comme attendu, la rentabilité du Groupe a progressé sur le second semestre par l'effet conjugué de la disparition des coûts non récurrents liés à la célébration des 100 ans et d'une nette amélioration de la rentabilité opérationnelle dans la Rénovation B2B.

Grâce à un solide niveau de prises de commandes en 2019 et une capacité reconnue à combiner conquête de parts de marché dans la maison individuelle et développement de relais de croissance à fort potentiel, le Groupe aborde l'exercice 2020 avec confiance.

Le Groupe PLAIRE, dont l'activité s'établit à 30 M€, contribuera pleinement au chiffre d'affaires d'HEXAOM à compter du 1er janvier 2020.

Afin de compléter son maillage territorial dans le sud de la France, HEXAOM a également acquis en ce début d'année la société TOITS DE FRANCE, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 35 ans. Cette société basée à Nîmes (30) et dont la direction reste confiée à son fondateur Monsieur Robert CRIADO et sa fille Stéphanie, réalise plus de 3 M€ de chiffre d'affaires et dégage une rentabilité opérationnelle de l'ordre de 7%.

La société HIBANA, filiale de promotion immobilière qui sera contributive au chiffre d'affaires du Groupe à compter de l'exercice 2020, poursuit parfaitement son plan de développement et a lancé à ce jour la commercialisation de 4 programmes immobiliers et vise toujours à horizon 2023 une production de plus de 100 M€.

Enfin, le maintien du prêt à taux zéro (PTZ) en zones B2 et C constitue une bonne nouvelle pour le Groupe qui continuera toutefois de décliner son plan d'actions afin d'abaisser son exposition au PTZ.

Fort d'une stratégie de croissance et de diversification qui fait ses preuves, d'une solide notoriété et d'une structure financière très saine, le Groupe HEXAOM dispose des atouts nécessaires pour renforcer son positionnement de généraliste de l'habitat en France.

Prochain communiqué : Résultats annuels 2019, 16 mars 2020 après bourse.

À PROPOS DU GROUPE

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 42 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 10 000 clients par an, plus de 100 000 maisons construites, plus de 75 000 rénovations, plus de 2 100 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 804 millions d'Euros en 2018.

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share