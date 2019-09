HEXAOM : dévoile des résultats semestriels en repli

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hexaom (-1,15 % à 34,35 euros) a dégagé, au titre de son premier semestre, un résultat net en repli de 46,2 % à 7 millions d’euros. Le résultat opérationnel s‘est établi en baisse de 45,6 % à 10,4 millions et la marge opérationnelle, à 2,5 % contre 4,7 % un an plus tôt. « Cette baisse s’explique principalement par des éléments exceptionnels et des coûts de structuration nécessaires au développement de la croissance de l’activité Rénovation », a précisé le groupe.Le chiffre d'affaires atteint 418 millions d'euros, en croissance de 1,8 %. L'activité Construction de Maisons Individuelles est stable tandis que l'activité Rénovation a grimpé de 14,2 %.Concernant l'ensemble de l'exercice 2019, Hexaom anticipe une nouvelle progression de son activité Construction de Maisons Individuelles et Rénovation.Par ailleurs, il précise que la rentabilité devrait fortement s'améliorer sur le second semestre par l'effet conjugué de la disparition des coûts non récurrents liés à la célébration des 100 ans et d'une amélioration très nette de la rentabilité opérationnelle dans la Rénovation B2B.