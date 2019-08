Hexaom : Chiffre d'Affaires 1er semestre 2019 0 06/08/2019 | 18:00 Envoyer par e-mail :

Consolidés (M€) non audités 1er semestre 2ème trimestre 2019 2018 Var. 2019 2018 Var. Chiffre d'affaires 417,8 410,7 +1,7% 216,7 220,6 -1,8% dont CMI 358,6 359,4 -0,2% 184,8 190,3 -2,9% dont Rénovation 57,1 50,0 +14,2% 31,1 29,8 +4,4% dont Autres

(aménagement & promotion) 2,1 1,3 +61,5% 0,8 0,5 +60,0% Le 23 mai dernier à l'occasion de ses 100 ans, le groupe MAISONS FRANCE CONFORT est devenu HEXAOM. À travers cette nouvelle dénomination sociale, le Groupe renouvelle son engagement auprès de ses filiales, marques et clients tout en se projetant dans les décennies à venir. Un chiffre d'affaires en hausse de 1,7% au 1er semestre 2019 Le Groupe HEXAOM enregistre un chiffre d'affaires de 417,8 M€ au 1er semestre 2019, en hausse de 1,7% par rapport à la même période de 2018. Comme annoncé, le niveau de production constaté reflète l'activité commerciale de l'exercice 2018 avec : Une activité Construction de Maisons Individuelles stable sur le semestre en cohérence avec l'évolution des prises de commandes enregistrées sur l'exercice 2018 et les objectifs de délais de réalisation de chantiers ; Une hausse de 14,2% sur le semestre de l'activité Rénovation portée par la dynamique favorable du segment B2B, dont les prises de commandes avaient plus que doublé en 2018. Une activité commerciale soutenue Le Groupe continue de surperformer le marché (de l'ordre de +6 points en comparaison avec l'indicateur Markémétron) et d'afficher de bonnes performances commerciales, affirmant, année après année, son statut de leader dans la construction de maisons individuelles et confirmant la pertinence de ses choix stratégiques de diversification. L'activité Construction de Maisons Individuelles confirme son rebond. Le Groupe HEXAOM enregistre 3 963 ventes sur les six premiers mois de l'année, représentant un chiffre d'affaires de 474,9 M€. Les prises de commandes brutes s'inscrivent ainsi en hausse de 9,7% en volume et de 11% en valeur sur le 1er semestre 2019 (+10,1% en volume et +10,6% en valeur sur le seul 2ème trimestre 2019). Ces bonnes performances commerciales bénéficient entre autres des opérations de marketing et de communication mises en place pour célébrer les 100 ans du Groupe. Dans le domaine de la Rénovation B2B, le 2ème trimestre a été particulièrement dynamique (+312%). Ainsi, en cumul sur 6 mois, les ventes progressent de 86,5% pour atteindre 62,0 M€ contre 33,0 M€ au 1er semestre 2018. Les prises de commandes de l'activité Rénovation B2C, en repli de 17,6%, à

24,1 M€, pâtissent d'un effet de base défavorable, le mois de juin 2018 ayant bénéficié de la signature d'une affaire d'un montant particulièrement élevé (3 M€). Les moyens commerciaux supplémentaires mis en place ces derniers mois sont déjà visibles dans les performances d'Illico Travaux et devraient permettre à Camif Habitat d'enregistrer un rebond dans les mois à venir. Confirmation des objectifs de croissance pour l'exercice 2019 Pour l'ensemble de l'exercice 2019, le Groupe HEXAOM, qui bénéficie d'un solide carnet de commandes et d'une bonne visibilité, anticipe une nouvelle progression de son activité, accompagnée d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle dans la Rénovation. Le Groupe poursuit sa stratégie de développement et, fort de solides fondamentaux, reste attentif à toutes opérations de croissance externe pouvant lui permettre d'asseoir son positionnement de généraliste de l'habitat. La Sté Maisons France Confort SA a publié ce contenu, le 06 août 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

La Sté Maisons France Confort SA a publié ce contenu, le 06 août 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le06 août 2019 15:59:04 UTC.

Données financières (EUR) CA 2019 834 M EBIT 2019 43,7 M Résultat net 2019 28,1 M Trésorerie 2019 61,3 M Rendement 2019 5,37% PER 2019 7,72x PER 2020 7,35x VE / CA2019 0,20x VE / CA2020 0,10x Capitalisation 227 M Graphique HEXAOM Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HEXAOM Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 45,17 € Dernier Cours de Cloture 33,20 € Ecart / Objectif Haut 65,7% Ecart / Objectif Moyen 36,0% Ecart / Objectif Bas 16,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Philippe Vandromme Chief Executive Officer & Director Patrick Vandromme Chairman & Investor Relations Contact Jean-Christophe Godet CFO, Chief Administrative Officer & IR Contact Hervé Chavet Director-Technical, Research & Development Boris Michaleczek Director-Information Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) HEXAOM 0.00% 254 LENNAR CORPORATION 22.55% 14 956 NVR, INC. 39.69% 12 209 MERITAGE HOMES CORP 74.70% 2 381 M.D.C. HOLDINGS, INC. 26.47% 2 202 TRI POINTE GROUP INC 22.23% 1 901