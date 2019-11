Hexaom : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 à 601,4 M – Production du 3ème trimestre 2019 dynamique en hausse de +7,1% – Forte progression des prises de commandes dans toutes les activitésFichier pdf - 332,22 KB

Communiqué de presse

Dans le domaine de la Rénovation, les tendances sont également très favorables.

Le segment B2B affiche des prises de commandes cumulées au 30 septembre 2019 en progression de 24,8% pour atteindre 91,1 M€ contre 73,0 M€ à la même période de 2018.

Les prises de commandes du segment B2C, se redressent nettement au 3ème trimestre (+45%) et permettent de rattraper une partie du retard constaté au 1er semestre. Sur 9 mois, ses ventes s'élèvent à 36,3 M€ contre 37,7 M€ au 30 septembre 2018.

Les bonnes performances commerciales enregistrées dans ce secteur de la Rénovation (+15,1%) confirment ainsi la stratégie de diversification mise en place ces dernières années.

Confirmation des objectifs de croissance annoncés pour l'exercice 2019

Les niveaux de production constatés sur les 9 premiers mois de l'année confortent les objectifs du Groupe qui anticipe pour l'exercice une nouvelle progression de son activité, accompagnée d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle dans la Rénovation.

Le Groupe HEXAOM, comme l'ensemble des acteurs du secteur, a pris note de la suppression du PTZ dans les zones dites détendues (B2 et C) à compter du 1er janvier 2020, avec des effets attendus dès novembre 2019. Le Groupe rappelle qu'il a pris depuis plusieurs années une série de mesures pour abaisser son exposition au PTZ et qu'il entend poursuivre ses actions afin de renforcer ses positions dans chacune de ses activités (Construction de Maisons, Rénovation, Promotion).

De plus, fort d'une structure financière solide, le Groupe reste attentif à toutes opérations de croissance externe pouvant lui permettre d'asseoir son positionnement de généraliste de l'habitat.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires 2019, 4 février 2020 après bourse

À PROPOS DU GROUPE

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 40 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 9 500 clients par an, plus de 100 000 maisons construites, plus de 75 000 rénovations, plus de 2 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 804 millions d'Euros en 2018.

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share