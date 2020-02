Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec CM-CIC Market Solutions

Le Groupe HEXAOM et CM-CIC Market Solutions ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 15 février 2019. Cette résiliation a pris effet le 13 février 2020 au soir.

A la date du 13 février 2020 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 001 titres

55 970,87 € en espèces

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

399 titres

116 373,57 € en espèces

Conclusion d'un nouveau contrat de liquidité avec Gilbert Dupont

Le Groupe HEXAOM a conclu le 7 février 2020, un nouveau contrat de liquidité avec la société de bourse Gilbert Dupont conforme à la charte Amafi qui a pris effet le 14 février 2020 au matin.

Le Contrat est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter du 14 février 2020 et se renouvelle ensuite par tacite reconduction.

Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision de l'Autorité des Marchés Financiers n°2018-01 du 02 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

2 001 titres transférés de l'ancien contrat de liquidité

55 970,87 € en espèces transférés de l'ancien contrat de liquidité

Un apport en espèces de 100 000 €

Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la cessation du contrat de liquidité, mentionnées dans le contrat de liquidité, sont les suivantes :

Suspension du contrat :

Dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF susvisée.

A l'initiative de l'émetteur dans certaines situations et en particulier si l'Emetteur ne dispose plus d'autorisation de rachat de ses propres actions.

Résiliation du contrat :

Par l'Emetteur, à tout moment, avec préavis de 3 mois, dans les conditions de clôture du compte de liquidité prévues au contrat de liquidité.

Par l'Animateur, avec un préavis de 30 jours.

Le contrat est de plein droit résilié lorsque les parties ne peuvent, dans la situation prévue à l'article 10 (équilibre du compte de liquidité), se mettre d'accord sur les suites à donner au Contrat.

Par l'Animateur lorsque le contrat de Liquidity Provider qui lie l'Animateur à Euronext Paris est résilié.

