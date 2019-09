Hexaom : RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2019

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2019 IMPACTÉS TEMPORAIREMENT PAR DES COÛTS EXCEPTIONNELS & LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L'ACTIVITÉ RÉNOVATION

FORTE PROGRESSION DES PRISES DE COMMANDES

CROISSANCE SOUTENUE ATTENDUE EN 2020

Le Conseil d'Administration de HEXAOM, réuni le 18 septembre, a arrêté les comptes du 1er semestre 2019. Ces comptes consolidés ont fait l'objet d'un examen par les Commissaires aux Comptes.

Consolidés (M€) 1er semestre 2019 2018 Var. Chiffre d'affaires 418,0 410,7 +1,8% Résultat opérationnel 10,4 19,1 -45,6% Marge opérationnelle 2,5% 4,7% - Résultat financier - - - Résultat net 7,0 13,0 -46,2% Marge nette 1,7% 3,2% -

Un premier semestre non représentatif marqué par des éléments exceptionnels

Au premier semestre 2019, le Groupe HEXAOM enregistre un chiffre d'affaires de 418,0 M€ en hausse de 1,8% par rapport à la même période de 2018. L'activité Construction de Maisons Individuelles, à 359,1 M€, est stable en cohérence avec l'évolution des prises de commandes enregistrées sur l'exercice 2018. L'activité Rénovation à 56,9 M€ est en hausse de 14,2% sur le semestre, portée par la dynamique du segment B2B, dont les prises de commandes avaient plus que doublé en 2018.

Le résultat opérationnel de la période s'établit à 10,4 M€ contre 19,1 M€ l'an dernier. Cette baisse s'explique principalement par des éléments exceptionnels et des coûts de structuration nécessaires au développement de la croissance de l'activité Rénovation :

des frais en progression de 3,8 M€ dans l'activité Construction de Maisons, dont 2,0 M€ de charges exceptionnelles notamment liées aux 100 ans du Groupe et au changement de nom,

le démarrage de l'activité Promotion qui génèrera ses premiers chiffres d'affaires en 2020 pèse à hauteur de 0,8 M€ sur la rentabilité opérationnelle,

des décalages de production dans l'activité Rénovation B2B conjugués à un effet de saisonnalité classique (production nettement plus élevée au 2ème semestre) et une activité B2C en deçà des attentes sur le semestre alors même que toutes les entités sont en phase de structuration. Au global, l'activité Rénovation affiche un résultat opérationnel de -3,5 M€ contre -1,4 M€ au premier semestre 2018.

Au 30 juin 2019, hors impact IFRS 16, la structure financière du Groupe HEXAOM reste très solide avec des capitaux propres part du Groupe qui s'élèvent à 179,9 M€, une trésorerie active de 102,3 M€ et un endettement de 64,9 M€. La trésorerie nette d'endettement s'établit ainsi à 37,4 M€ contre 30,8 M€ au 30 juin 2018.



Dynamique commerciale soutenue dans toutes les activités

Les ventes de Maisons Individuelles poursuivent leur rebond, tandis que le Groupe continue de largement surperformer le marché (de l'ordre de +6 points en comparaison avec l'indicateur Markémétron). Au 31 août 2019, le Groupe enregistre 5 066 ventes, représentant un chiffre d'affaires de 609,8 M€. Les prises de commandes brutes s'inscrivent en hausse de 10,4% en volume et de 12,2% en valeur par rapport au 31 août 2018 avec un record de vente en juin 2019 (814 maisons vendues). Le Groupe poursuit sa montée en gamme avec un prix moyen de vente HT à 120,4 K€, qui progresse de 1,6% par rapport à l'an dernier. Ces bonnes performances commerciales bénéficient à la fois de la dynamique marketing mise en œuvre pour les 100 ans du Groupe mais également de la motivation renforcée des collaborateurs qui fait suite aux évènements internes mis en place pour fêter l'anniversaire du Groupe.

A fin août 2019, les prises de commandes de l'activité Rénovation B2C s'établissent à 32,1 M€ en repli de 10,7%, avec un effet de base défavorable lié à la signature en juin 2018 d'une affaire d'un montant particulièrement élevé (3 M€). ILLICO TRAVAUX compte désormais 72 franchisés (65 en n-1) et réalise de bonnes performances commerciales tandis que CAMIF HABITAT, encore en structuration, devrait enregistrer un rebond dans les mois à venir.

Dans le domaine de la Rénovation B2B, les ventes au 31 août 2019 sont soutenues et progressent de 30,5 % à 79,5 M€ contre 60,9 M€ à la même période de 2018. La fin d'année devrait confirmer cette tendance.

Enfin, l'activité Promotion lancée il y a un an connait un démarrage conforme aux objectifs fixés. A ce jour, HIBANA a d'ores et déjà en portefeuille la construction de plus de 300 logements pour un chiffre d'affaires potentiel de 96 M€.



Confirmation des objectifs de croissance 2019 et tendances favorables assurées pour 2020

Pour l'ensemble de l'exercice 2019, le Groupe HEXAOM, qui bénéficie d'un solide carnet de commandes et d'une bonne visibilité, anticipe une nouvelle progression de son activité Construction de Maisons Individuelles et Rénovation. La rentabilité du Groupe devrait fortement s'améliorer sur le 2ème semestre par l'effet conjugué de la disparition des coûts non récurrents liés à la célébration des 100 ans et d'une amélioration très nette de la rentabilité opérationnelle dans la Rénovation B2B.

Pour l'exercice 2020, le Groupe dispose à ce jour d'une bonne visibilité avec des carnets de commandes Construction de Maisons Individuelles et Rénovation très bien orientés. De plus, il bénéficiera dès l'an prochain de l'effet de levier de l'activité Promotion sur le chiffre d'affaires et la rentabilité du Groupe.

Fort de solides fondamentaux, le Groupe HEXAOM poursuit sa stratégie de développement et reste attentif à toutes opérations de croissance externe pouvant lui permettre d'asseoir son positionnement de généraliste de l'habitat. Des opportunités de croissances externes sont à l'étude et pourraient se concrétiser dans les mois qui viennent.



À PROPOS DU GROUPE

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédées à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 40 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction, de la rénovation de maisons et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 9 500 clients par an, plus de 100 000 maisons construites, plus de 75 000 rénovations, plus de 2 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 804 millions d'Euros en 2018.

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share

GLOSSAIRE :

Prises de commandes brutes : un contrat est enregistré dans les prises de commandes brutes dès lors qu'il est signé par le client et accepté par nos services « administration des ventes » (contrôle administratif des pièces et validité du plan de financement du dossier, retour de l'enquête terrain, vérification et acceptation du prix de vente). Le montant enregistré correspond au chiffre d'affaires hors taxe à réaliser sur ce contrat.

Carnet de commandes : comprend les prises de commandes enregistrées non annulées et non transférées en chantier en cours.

Chantier en cours : comprend les commandes dont les conditions suspensives pour démarrer le chantier sont réunies (permis de construire et financement client obtenus, client propriétaire du terrain) et non réceptionnées (livrées) par le client.

Evolution du chiffre d'affaires à périmètre constant : évolution du chiffre d'affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante :

en cas d'acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d'affaires de la société acquise qui n'a pas de correspondance dans la période de comparaison,

en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d'affaires de la société cédée qui n'a pas de correspondance dans la période en cours.

B2B (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

B2C (business to consumer) : décrit les activités d'échanges avec les particuliers.

Marge nette sur coûts variable : correspond à la différence entre le chiffre d'affaires dégagé par les contrats et les coûts directement rattachables à ces contrats (coûts de construction, commissions vendeurs ou agents, taxes, assurances …).

Trésorerie active : comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.

Endettement : comprend l'ensemble des dettes financières courantes et non courantes.

Trésorerie nette d'endettement : correspond à la trésorerie active diminuée de l'endettement.

