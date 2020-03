Hexaom : Résultats annuels 2019

Le Conseil d'Administration de HEXAOM, réuni le 16 mars 2020, a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification des Commissaires aux Comptes sera émis lors de la publication du rapport financier annuel.

Résultats consolidés en M€ 2019 2018 Var. Chiffre d'affaires 841,8 804,0 +4,7% Résultat opérationnel 27,2 36,0 -24,4% Marge opérationnelle 3,2% 4,5% - Résultat financier -0,2 -0,1 - Résultat net 18,5 24,6 -24,8% Marge nette 2,2% 3,1% -

HEXAOM enregistre un nouvel exercice de croissance avec un chiffre d'affaires 2019 de 841,8 M€, en hausse de 4,7% par rapport à 2018. Tous les secteurs d'activité ont contribué à cette dynamique et en particulier la rénovation dont le chiffre d'affaires progresse de 29,9%. A périmètre constant, la croissance du Groupe est de 4,6%.

Le premier semestre avait été marqué par une baisse sensible des résultats consolidés en raison d'une part de la constatation d'éléments exceptionnels liés à la célébration des 100 ans du Groupe et d'autre part, de l'augmentation des coûts de structuration pour soutenir la croissance de l'activité Rénovation. Les résultats du deuxième semestre 2019 affichent, comme attendu, un net rattrapage principalement lié à une activité rénovation bénéficiaire. Le résultat de l'activité Construction de Maisons reste cependant en retrait par rapport à 2018 compte tenu d'un effritement de la marge brute et d'éléments non récurrents ayant impacté cet exercice.

Ainsi, pour l'ensemble de l'exercice, le résultat opérationnel s'établit à 27,2 M€ contre 36,0 M€ l'an dernier :

- l'activité Construction de Maisons réalise un chiffre d'affaires de 693,8 M€. Sur l'exercice, elle enregistre des charges non récurrentes pour un montant global de 4,2 M€, dont 2,2 M€ de frais exceptionnels liés aux 100 ans du Groupe et au changement de nom, auxquels s'ajoute une baisse de la marge brute de l'ordre de 0,5 point. Le résultat opérationnel s'établit ainsi à 27,5 M€ soit 4,0% du chiffre d'affaires (-1,5 points par rapport à 2018).

- l'activité Rénovation est bénéficiaire avec un résultat opérationnel qui s'inscrit à 1,4 M€ pour un chiffre d'affaires de 141,9 M€. Cette activité affiche sur le deuxième semestre une nette progression avec un chiffre d'affaires de 85,0 M€ contre 56,9 M€ au premier semestre et une rentabilité opérationnelle de 5,8% contre -6,2% six mois plus tôt.

- le démarrage de l'activité Promotion, qui sera contributive dès 2020, pèse à hauteur de 2,0 M€ sur la rentabilité opérationnelle du Groupe.

Le résultat net de l'exercice 2019 ressort ainsi à 18,5 M€ contre 24,6 M€ pour l'exercice 2018, soit une rentabilité nette de 2,2%.

Au 31 décembre 2019, la structure financière est très solide avec des capitaux propres part du Groupe qui s'élèvent à 191,3 M€, une trésorerie active de 130,3 M€ et un endettement hors dettes locatives (IFRS 16) de 81,2 M€. La trésorerie nette d'endettement s'établit ainsi à

49,1 M€ à fin 2019.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale annuelle du 26 mai prochain, le versement d'un dividende de 1,10 € par action. La mise en paiement s'effectuera le 17 juillet 2020.

- L'activité Construction de Maisons affiche des prises de commandes record en 2019 et a bien débuté l'année 2020. Hors Groupe PLAIRE, acquis en décembre 2019, HEXAOM a enregistré 7 654 ventes au 31 décembre 2019, représentant un chiffre d'affaires de 924,2 M€. La croissance organique est de 6,9% en nombre et de 9% en valeur, par rapport à 2018.

Les ventes des deux premiers mois de l'année 2020 (incluant le Groupe Plaire et Toits de France) se maintiennent sur de bons niveaux avec 1 089 ventes réalisées sur 2 mois représentant un chiffre d'affaires de 137,6 M€. La croissance embarquée est de 2,9% en nombre et de 8,5% en valeur.

- Les ventes de l'activité Rénovation s'inscrivent à 210,7 M€ en hausse de 35% par rapport à l'exercice 2018. Elles contribuent à hauteur de 19% au carnet de commandes global du Groupe HEXAOM qui conduit avec succès sa stratégie de diversification. Les ventes de cette activité, qui connaissent des variations mensuelles importantes, s'inscrivent au 29 février 2020 à 9,0 M€ contre 9,8 M€ en 2019.

L'évolution des prises de commandes enregistrées sur le secteur de la maison et de la rénovation en 2019 conjuguée à la montée en puissance de l'activité promotion permettent au Groupe HEXAOM de viser une croissance organique à deux chiffres de sa production en 2020. S'ajoutera à cette croissance l'activité générée par les deux opérations de croissance externe réalisées fin 2019 et début 2020. Le Groupe devrait ainsi réaliser une production d'environ 1 milliard d'euros et améliorer sensiblement sa rentabilité opérationnelle du fait de la non-réitération des éléments exceptionnels connus en 2019.

Cependant, les évènements actuels liés à la pandémie de coronavirus dans l'hexagone, pour lesquels l'impact sur l'activité du Groupe est difficile à mesurer à ce jour compte tenu du manque de visibilité sur l'évolution des mesures gouvernementales à venir pour faire face à cette situation, pourraient amener le Groupe à réviser cet objectif. D'ores et déjà, le Groupe a mis en plan un plan de continuation de son activité et pris les mesures nécessaires afin de limiter l'impact sur son activité. Toute nouvelle information fera, si nécessaire, l'objet d'un communiqué.

Dans cette période troublée, le Groupe HEXAOM dispose de nombreux atouts. Il pourra notamment s'appuyer sur sa structure financière très saine, une structure de coûts largement variabilisés et une capacité à s'adapter et à rebondir rapidement, déjà éprouvée dans un marché réputé cyclique.