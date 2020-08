Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 : Bonne résistance de la production et des ventes dans un environnement très perturbé par la crise Covid-19Fichier pdf - 716,27 KB

Communiqué de presse

Enfin, les activités Aménagement (4,1 M€ sur le semestre) et Promotion (6,1 M€ sur le semestre) bénéficient du démarrage annoncé des chantiers de la filiale HIBANA et de l'intégration des activités promotion et aménagement du Groupe PLAIRE.

Une activité commerciale résistante dans un contexte inédit

Dans l'activité Construction de Maisons, les mesures de confinement entre le 17 mars et le 11 mai, ont entrainé un repli des ventes de 17,1% en valeur (21,4% en volume) sur le semestre. Cette variation est toutefois à tempérer car la base de comparaison intègre le record de ventes des mois de mai et juin 2019 lors desquels le Groupe avait célébré ses 100 ans en lançant plusieurs actions commerciales fortes et couronnées de succès.

Aux mois d'avril et mai, le Groupe aura maintenu un peu plus de 70% de son activité commerciale grâce notamment à ses différents outils digitaux. Depuis le déconfinement, HEXAOM constate une progression importante de ses contacts commerciaux, indicateurs avancés d'activité, traduisant un regain d'intérêt marqué pour la maison et annonciateur de bonnes performances commerciales sur la période estivale.

Le Groupe HEXAOM réalise ainsi 3 115 ventes au 1er semestre 2020, ce qui représente un chiffre d'affaires de 393,5 M€.

Les ventes de l'activité Rénovation s'inscrivent en hausse de 17,3% à 101,0 M€, tirées par la progression de 35% enregistrée sur le segment B2B qui a fait preuve d'une excellente résilience.

Perspectives

HEXAOM démontre plus que jamais sa capacité à traverser les crises, en s'appuyant sur des fondamentaux solides et une structure financière très saine. Dans un marché très fragmenté, le Groupe consolide son positionnement de référence et aborde la deuxième partie d'exercice avec confiance. HEXAOM reste particulièrement attentif aux délais administratifs observés depuis le début de la crise sanitaire (délais d'obtention des permis de construire et délais d'acquisition du foncier allongés par une production décalée des aménageurs et un retard des signatures d'actes dans les études notariales) qui pourraient impacter le rythme des ouvertures de chantiers prévues sur le 2ème semestre.

Les efforts engagés sur les précédents exercices, notamment en matière de digitalisation du parcours clients, ont démontré leur efficacité dans la période qui vient de s'achever. Ainsi, les programmes d'amélioration se poursuivent tandis que la vision stratégique que le Groupe déploie est confortée. En effet, la politique de diversification vers les métiers de la rénovation et de la promotion renforce encore davantage la résilience du modèle HEXAOM. Sur ces cinq dernières années, le Groupe est ainsi devenu un acteur transverse de l'habitat, idéalement positionné pour tirer pleinement profit de la croissance des différents segments de l'immobilier.

Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2020, le 22 septembre 2020 après bourse. Ces résultats seront commentés lors d'une webcast le 23 septembre à 10h.

À PROPOS DU GROUPE

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 10 000 clients par an, plus de 100 000 maisons construites, plus de 75 000 rénovations, plus de 2 100 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 841,8 millions d'Euros en 2019.

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share