Hexcel Corporation : annonce sa radiation volontaire d'Euronext Paris

Hexcel Corporation (NYSE et Euronext Paris: HXL) annonce aujourd'hui qu'à la suite d'un examen complet du volume des transactions, des coûts et des contraintes administratives liés à la cotation secondaire de ses actions ordinaires sur Euronext Paris, Hexcel a déposé une demande de radiation de ses actions (Code ISIN : US4282911084) d'Euronext Paris. Cette demande a été approuvée par le Conseil d'administration d'Euronext Paris SA.

À l'issue de leur radiation d'Euronext Paris, les actions de HXL resteront admises aux négociations sur la bourse de New York (le New York Stock Exchange, « NYSE »), leur place principale de cotation.

Dans le cadre de la radiation d'Euronext Paris, une offre de cession volontaire sur le NYSE sera mise en place par Hexcel pour ses actionnaires détenant leurs actions HXL en Euroclear France (les « Actionnaires Euronext ») pendant laquelle ces derniers bénéficieront des options suivantes :

Apporter tout ou partie de leurs actions à l'offre de cession décrite ci-dessous afin qu’elles soient vendues sur le NYSE ;

Conserver leurs actions, auquel cas celles-ci pourront être négociées sur Euronext Paris jusqu'à et y compris la séance de bourse précédant la date de radiation et sur le NYSE seulement par la suite.

Les Actionnaires Euronext souhaitant participer à l’offre de cession doivent demander à leur intermédiaire financier d'apporter leurs actions HXL à Société Générale entre le 25 juin 2019 et le 8 juillet 2019 inclus. Société Générale agira en tant qu'agent centralisateur désigné par Hexcel dans le cadre de l'offre de cession, selon la procédure décrite dans un avis Euronext publié le 21 juin 2019.

Les actions HXL apportées à Société Générale seront vendues à partir du 16 juillet 2019 sur le NYSE au cours en vigueur au moment de la vente. Société Générale calculera le prix de vente moyen des actions HXL et transférera le produit de la vente aux Actionnaires Euronext vendeurs après réception des fonds. Les frais de courtage liés à la vente sur le NYSE des actions HXL seront supportés par HXL.

Il est rappelé aux Actionnaires Euronext que l'apport de leurs actions dans le cadre de cette offre de cession est entièrement volontaire. S’ils décident de ne pas apporter leurs actions à l'offre de cession, ils gardent la possibilité de vendre tout ou partie de leurs actions à tout moment, ou de les conserver, conformément aux termes et conditions de leur intermédiaire financier.

Le calendrier de l’offre de cession et de la procédure de radiation des actions HXL d’Euronext Paris est le suivant (étant précisé que HXL se réserve le droit de modifier le présent calendrier) :

Évènement Date Offre de cession Début de l'offre de cession 25 juin 2019 Fin de l'offre de cession 8 juillet 2019 Fin de la centralisation par Société Générale 11 juillet 2019 (avant 16h00, heure de Paris) Cession sur le NYSE des actions HXL apportées dans le cadre de l'offre de cession À partir du 16 juillet 2019 Règlement du produit de la vente aux intermédiaires financiers concernés Dès que possible après la réception des fonds Radiation Dernier jour de cotation des actions HXL sur Euronext Paris 25 juillet 2019 Radiation des actions HXL d'Euronext Paris 26 juillet 2019

Il est rappelé aux Actionnaires Euronext participant à l’offre de cession qu'ils reconnaissent et acceptent (i) le risque implicite résultant des fluctuations du cours des actions HXL sur le marché et du taux de change applicable entre la clôture de l’offre de cession et la cession des actions HXL sur le NYSE et (ii) qu'ils ne pourront prétendre, dès la livraison à Société Générale des actions HXL, à tout dividende ultérieur déclaré par le Conseil d'administration de Hexcel. Les ordres d'apport sont irrévocables.

Les Actionnaires Euronext qui ne participent pas à l'offre de cession pourront continuer de négocier leurs actions HXL sur Euronext Paris jusqu'au 25 juillet 2019 inclus, conformément aux termes et conditions usuels de leur intermédiaire financier.

Les actions HXL seront radiées d’Euronext Paris le 26 juillet 2019. A compter de cette date, les Actionnaires Euronext qui ont choisi de ne pas vendre leurs actions HXL dans le cadre de l’offre de cession, ou n'ont pas pris de mesure spécifique, ne pourront les vendre que sur le NYSE et conformément aux conditions de leur intermédiaire financier qui prendra les mesures nécessaires au transfert de leurs actions d'Euroclear France vers le système central de conservation alternatif applicable. La radiation des actions HXL d'Euroclear France est prévue à partir du 19 août 2019.

Les actions ordinaires d'Hexcel resteront admises aux négociations sur le NYSE sous le mnémonique « HXL ».

Les Actionnaires Euronext peuvent solliciter toute information complémentaire auprès de leur teneur de compte et intermédiaire financier habituel, auxquels ont été communiquées des informations complémentaires sur la procédure de radiation.

À propos d'Hexcel

Hexcel Corporation est un leader des matériaux composites de pointe. La société développe, fabrique et commercialise des matériaux structurels légers, à haute performance, tels que fibres de carbone, renforts spéciaux, préimprégnés et autres matériaux avec matrice renforcée en fibres, structures nid d’abeille, adhésifs, structures composites et des noyaux techniques, utilisés dans l’aéronautique commerciale, l’industrie spatiale, la défense et les applications industrielles. Pour en savoir plus : www.Hexcel.com.

